Решите систему неравенств,пожалуйста !! Даю 25 баллов :3 -5х+3lt;=0 х+1gt;=-2
Алгебра
Решите систему неравенств,пожалуйста !! Даю 25 баллов :3 -5х+3lt;=0 х+1gt;=-2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-5x+3<=0 -5х<=-3 -x<=-3\5 -x<=-0,6|:(-1) х>=0,6 x+1>=-2 x>=-2\(-1) x>=2
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