Запятая.Вычеслите (0,3)в квадрате:(0,02)в квадрате
Алгебра
Запятая.Вычеслите (0,3)в квадрате:(0,02)в квадрате
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(0,3)2:(0,02)2=0,09:0,0004=225.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Сосуд в форме куба с ребром a=1 м заполнен доверху водой. Восколько раз различаются силы давления воды на дно и на одну из стенок
Математика
Математика
Задумано четное четырехзначное число.Известно,что в первом и последнем разрядах ??тоят числа больше 2,но меньше 6.Во втором и третьем разрядах стоя...