Мама и бабушка собирали клубнику мама собрала 16 кг ягоды а бабушка 14 кг из всего урожая сварили варенье взяв на 1 кг клубники 2 кг сахара сколько сахара потребовалась какое из выражений является решением задачи
Математика
Мама и бабушка собирали клубнику мама собрала 16 кг ягоды а бабушка 14 кг из всего урожая сварили варенье взяв на 1 кг клубники 2 кг сахара сколько сахара потребовалась какое из выражений является решением задачи
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
16+14=30кг собрано вместе 30:2=15раз 2*15=30кг сахара (14+16) :2 *2=30кг сахара
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