Мама и бабушка собирали клубнику мама собрала 16 кг ягоды а бабушка 14 кг из всего урожая сварили варенье взяв на 1 кг клубники 2 кг сахара сколько сахара потребовалась какое из выражений является решением задачи

Математика

Мама и бабушка собирали клубнику мама собрала 16 кг ягоды а бабушка 14 кг из всего урожая сварили варенье взяв на 1 кг клубники 2 кг сахара сколько сахара потребовалась какое из выражений является решением задачи

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