48 тенісних мячиків розклали у малі сітки по 6 мячиків у кожну,а 15 волейбольних-у ве??икі сітки по 3 у кожну.Скільки всього сіток вийшло? Як записати умову?

Математика
48 тенісних мячиків розклали у малі сітки по 6 мячиків у кожну,а 15 волейбольних-у ве??икі сітки по 3 у кожну.Скільки всього сіток вийшло? Як записати умову?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48-6=42(м) 15-3=12(м) 12+42=54
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