48 тенісних мячиків розклали у малі сітки по 6 мячиків у кожну,а 15 волейбольних-у ве??икі сітки по 3 у кожну.Скільки всього сіток вийшло? Як записати умову?

Математика

48 тенісних мячиків розклали у малі сітки по 6 мячиків у кожну,а 15 волейбольних-у ве??икі сітки по 3 у кожну.Скільки всього сіток вийшло? Як записати умову?

Автор: Гость