481 помогите пожалуйста
Математика
481 помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
1) |56-83|=|-27|=27; |56|+|83|=139 => |56-83|< |56|+|83| 2) |1-7/11|=|(11-7)/11|=|4/11|; |1|-|7/11|=1-7/11=(11-7)/11=4/11=> |1-7/11|=|1|-|7/11| 3) |9.4-3.8|=5.6; |-9.4|+|-3.9|=9.4+3.8=13.2 4) |-11/27+7/27|=|-4/27|=4/27; |-11/27|+|7/27|=11/27+7/27=18/27 => |-11/27-7/11|<|-11/27|+|7/27|
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