(4x-2)(3-x) больше 0
Математика
(4x-2)(3-x) больше 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На оси ox ставишь точки 3 и 1/2, у тебя выйдет 3 участка оси Слева направо знаки будут: -, +, - Ответ: (1/2;3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Задайте линейную функцию, график которой параллелен графику данной линейной функции и проходит через данную точку М : y=-2,5x, M(2;1)
Биология
Помогите пожалуйста! Ткани растения Ткань: образовательная Особенности строе??ия: Значение:отвечает за рост растения Напишите только ОСОБ...