(4x-2)(3-x) больше 0

Математика
(4x-2)(3-x) больше 0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На оси ox ставишь точки 3 и 1/2, у тебя выйдет 3 участка оси Слева направо знаки будут: -, +, - Ответ: (1/2;3)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как будет на англиском слово кошка мяукает
Ответить
Алгебра
Задайте линейную функцию, график которой параллелен графику данной линейной функции и проходит через данную точку М : y=-2,5x, M(2;1)
Ответить
Биология
Помогите пожалуйста! Ткани растения Ткань: образовательная Особенности строе??ия: Значение:отвечает за рост растения Напишите только ОСОБ...
Ответить
Биология
Заболевание пищеварительной системы вызванная вирусной инфекцией
Ответить
Алгебра
Найти точки пересечения прямых y=3x-4 и y=5x -10
Ответить