Задайте линейную функцию, график которой параллелен графику данной линейной функции и проходит через данную точку М : y=-2,5x, M(2;1)
Алгебра
Задайте линейную функцию, график которой параллелен графику данной линейной функции и проходит через данную точку М : y=-2,5x, M(2;1)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Y=-2,5x , k=-2,5 M(2,1),k=-2,5 : y-1=-2,5(x-2), y-1=-2,5x+5, y=-2,5x+5+1, y=-2,5x+6 ========
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