Задайте линейную функцию, график которой параллелен графику данной линейной функции и проходит через данную точку М : y=-2,5x, M(2;1)

Алгебра

Задайте линейную функцию, график которой параллелен графику данной линейной функции и проходит через данную точку М : y=-2,5x, M(2;1)

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