16,15 номер пожалуйста!!!!!!!!!! СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!

География
16,15 номер пожалуйста!!!!!!!!!! СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!
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Гость:
15)-б,16)-в 100% удачи
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