16,15 номер пожалуйста!!!!!!!!!! СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!
География
16,15 номер пожалуйста!!!!!!!!!! СРОЧНО!!!!!!!!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15)-б,16)-в 100% удачи
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