Использовать метод электронного баланса составить уравнение реакции K2S + HCLO3 + H2OF = KCL+ SO + KOH
Химия
Использовать метод электронного баланса составить уравнение реакции K2S + HCLO3 + H2OF = KCL+ SO + KOH
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
K2S + HCLO3 + H2O = KCL+ SO + KOH степени окисления(K-+1 S--2;H-+1 CL-+5 O--2;H-+1 O--2;=K-+1 CL--1;S-+2 O--2;K-+1 O--2 H-+1) CL(+5)+6e=CL(-1) S(-2)-4e=S(+2) =>3 K2S + 2HCLO3 + 3H2O = 2KCL+ 3SO + 6KOH K2S(S-2)-Восстановитель HCLO3(Сl+5)-Окислитель
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