X^2-2x-8 lt;0 решите неравенство

Алгебра
X^2-2x-8 lt;0 решите неравенство
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Критические точки по теореме Виета -2 и 4 При Х=0 неравенство меньше 0, значит ответ: -2<Х<4
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