СРОЧНОООООООООООООООО. Отметьте точками на коородинатной прямой числа а)0,4 б)1,2 в)0,85 СРОЧНО РЕШИТЕ ААА
Математика
СРОЧНОООООООООООООООО. Отметьте точками на коородинатной прямой числа а)0,4 б)1,2 в)0,85 СРОЧНО РЕШИТЕ ААА
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