На туристическую базу приехали 100 туристов. из 10 человек не знали не русского,ни казахского из них 75 человек говорили на русском языке , и 83 говорили на казахском языке . сколько туристов говорили на русском и казахском язы...

Алгебра
На туристическую базу приехали 100 туристов. из 10 человек не знали не русского,ни казахского из них 75 человек говорили на русском языке , и 83 говорили на казахском языке . сколько туристов говорили на русском и казахском языках?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-10=90ч знали либо русский ,либо казачский (75+83)-90=158-90=68ч знали и русский и казачский
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