На туристическую базу приехали 100 туристов. из 10 человек не знали не русского,ни казахского из них 75 человек говорили на русском языке , и 83 говорили на казахском языке . сколько туристов говорили на русском и казахском язы...
Алгебра
На туристическую базу приехали 100 туристов. из 10 человек не знали не русского,ни казахского из них 75 человек говорили на русском языке , и 83 говорили на казахском языке . сколько туристов говорили на русском и казахском языках?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-10=90ч знали либо русский ,либо казачский (75+83)-90=158-90=68ч знали и русский и казачский
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Помогите пожалуйста. даю 25 баллов. напишите решение. автоматмческое устройство о??уществило перекодировку инф. сообщения из 16-битовой кодировки ...