На туристическую базу приехали 100 туристов. из 10 человек не знали не русского,ни казахского из них 75 человек говорили на русском языке , и 83 говорили на казахском языке . сколько туристов говорили на русском и казахском язы...

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На туристическую базу приехали 100 туристов. из 10 человек не знали не русского,ни казахского из них 75 человек говорили на русском языке , и 83 говорили на казахском языке . сколько туристов говорили на русском и казахском языках?

Автор: Гость