В двух корзинах были грибы , всего 84. Во второй корзине лежало 40% грибов первой корзины.
Алгебра
В двух корзинах были грибы , всего 84. Во второй корзине лежало 40% грибов первой корзины.
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