Скобка 2,2 минус 1,6 скобка умножить на 5 восьмых дробная черта 0,9 разделить скобка 2,1 плюс 1,4
Математика
Скобка 2,2 минус 1,6 скобка умножить на 5 восьмых дробная черта 0,9 разделить скобка 2,1 плюс 1,4
Ответ(ы) на вопрос:
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(2,2-1,6)*((5/8)/(0,9/(2,1+1,4)))=(0,6*5/8)/(0,9/3,5)=3,5/0,24=14,58
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