Около изгороди раздается свист птички. определить падежи существительных
Русский язык
Около изгороди раздается свист птички. определить падежи существительных
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Изгороди Родительный падеж, свист именительный падеж, птички Родительный падеж.
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