Из первого и второго предложения выпишите слова, в которых все соглазные-звонкие ??вуки.Произведите фонетичческий разбор одного из них1)Среди этой нищей, пьяной и срамной толпы ходили юродивые – эти живые святые Московской Руси...

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Из первого и второго предложения выпишите слова, в которых все соглазные-звонкие ??вуки.Произведите фонетичческий разбор одного из них1)Среди этой нищей, пьяной и срамной толпы ходили юродивые – эти живые святые Московской Руси... 2)Вот он, нагой человек в веригах, зашел в лавку, забрал что хотел и пошел прочь.

Автор: Гость