Из первого и второго предложения выпишите слова, в которых все соглазные-звонкие ??вуки.Произведите фонетичческий разбор одного из них1)Среди этой нищей, пьяной и срамной толпы ходили юродивые – эти живые святые Московской Руси...

Русский язык
Из первого и второго предложения выпишите слова, в которых все соглазные-звонкие ??вуки.Произведите фонетичческий разбор одного из них1)Среди этой нищей, пьяной и срамной толпы ходили юродивые – эти живые святые Московской Руси... 2)Вот он, нагой человек в веригах, зашел в лавку, забрал что хотел и пошел прочь.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Юродивые, живые; он,нагой, забрал. З-согласный, твердый, парный звонкий а-гласный,безударный б-согласный,твердый, парный звонкий р-согласный,твердый, парный звонкий а-гласный, ударный л-согласный,твердый, парный звонкий
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