Державин "Памятник" 1. Какова тема этого стихотворения? 2. Кто из русских поэтов обращался к этой теме? 3. Что считает своей заслугой перед читателями Державин? 4. Каким видится ему памятник поэту?

Гость: Гость:

3. Свою поэзию. Она не будет разрушена со временем, будет передаваться из поколения в поколение, помогая людям познавать духовные ценности прошлых столетий. Этот памятник не испортится, не уничтожится, он всегда будет жить, а личность поэта будет жить вечно вместе с этим памятником.