Державин "Памятник" 1. Какова тема этого стихотворения? 2. Кто из русских поэтов обращался к этой теме? 3. Что считает своей заслугой перед читателями Державин? 4. Каким видится ему памятник поэту?
Литература
Державин "Памятник" 1. Какова тема этого стихотворения? 2. Кто из русских поэтов обращался к этой теме? 3. Что считает своей заслугой перед читателями Державин? 4. Каким видится ему памятник поэту?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. Свою поэзию. Она не будет разрушена со временем, будет передаваться из поколения в поколение, помогая людям познавать духовные ценности прошлых столетий. Этот памятник не испортится, не уничтожится, он всегда будет жить, а личность поэта будет жить вечно вместе с этим памятником.
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