Слово "оппосум " написано правильно?

Математика
Слово "оппосум " написано правильно?
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Автор: Гость
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Гость:
Слово "оппосум" что за слово вообще?
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