What has fifty keys but never opens a door?
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What has fifty keys but never opens a door?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что есть пятьдесят ключами, но никогда не открывает дверь?
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