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Члены семейства корня -уч-
Русский язык
Члены семейства корня -уч-
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Учёба , учитель , учить , учёный , ученик .
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