Значение английской революции

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Значение английской революции
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Гость:
Английская революция XVII века, известная также как Английская гражданская война — процесс перехода в Англии от абсолютной монархии к конституционной, при которой власть короля ограничена властью парламента, а также гарантированы гражданские свободы. Первая гражданская война началась 22 августа 1642 г., когда Карл I приказал поднять своё знамя над замком Ноттингем, а закончилась революция в 1645 г., когда Кромвель создал «Армию нового образца», одержавшую решающую победу в сражении при Нэйзби.
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