Найдите пары равных треугольников и докажите их равенство

Гость: Гость:

1) По двум сторонам и углу между ними 2) По трем сторонам: АВ=ВD, AC=CD по условию, DC общая сторона 3) По одной стороне и прилежащим к ней углам (вертикальные углы равны) 4) По двум сторонам и углу между ними 5) То же самое 6) По сторроне и двум прилежащим к ней углам 7) По 3 сторонам 8) По 2 сторонам и углу между ними 9) По стороне и двум прилежащим к ней углам 10) Угол ВАС равен углу ВСА как углы основания равнобедренного треугольника, тогда тр-к ВАК равен тр-ку ВМС по двум сторонам и углу между ними, сл-но ВМ равно ВК и тр АВМ равен тр КВС по трем сторонам 11) Аналогично тр CFD=HED и тр CDH=FDE по стороне и двум прилежащим к ней углам 12) Тр ABC равнобедренный, т.к. углы, прилежащие к его основанию, равны. Тогда AB=BC, угол BAK= углу BCN как смежные углы, составляющие развернутые углы с равными в тр-ке ABC. То тр-ки KAB=CNB по двум сторонам и углу между ними. И доказываем, что KBC=ABN по двум сторонам и углу между ними.