Продовжіть фразеологізми: падати, як.. це буде тоді, як.. наробив, як..

Українська мова
Продовжіть фразеологізми: падати, як.. це буде тоді, як.. наробив, як..
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Падати як камінь. це буде тоді,як рак на горі свисне. наробив,як кіт наплакав.
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