Какие клетки образуют листовую пластинку
Биология
Какие клетки образуют листовую пластинку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Листовую пластинку образуют клетки кожицы (плотно прилегающие друг к другу), также основная ткань (столбчатая и губчатая паренхима). В средине листовой пластинки проходят жилки (комплекс проводящих тканей). Верхняя сторона листа часто бывает покрыта восковой кутикулой.
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