Исскуство месопоталии

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ИСКУССТВО В силу особенностей строительного материала, распространенного в Месопотамии, архитектура Месопотамии представлена в основном культовыми постройками и дворцами правителей. Скульптура в этом регионе не получила столь большого развития, как в Египте, в связи с дефицитом природного камня. Однако достаточно хорошо представлена мелкая пластика, применявшейся в основном для декорирования бытовых предметов. Скульптура миниатюрных размеров подразделена по материалу на скульптуру из минералов и металлопластику. Материалы по живописному искусству немногочисленны, тем не менее они дают представления о древних символах, типичных вариантах настенных росписей и цветных мозаик. Сохранилось и достаточно много образцов росписи керамических изделий. Высокого мастерства достигли народы Месопотамии в обработке металлов и прежде всего драгоценных металлов. Особо следует отметить искусство создания садов и парков («висячие сады Семирамиды»). Письменность Письменность древних народов Месопотамии одна из древнейших на планете. Возникла в Шумере, позже была приспособлена для аккадского, эламского, хеттского, урартского и др. языков. Известны источники, относящиеся к XXIX-XXVIII в. до н.э. Первоначально представляла собой идеографическое письмо в виде картинок, позже словесно-слоговое письмо в виде черточек-клиньев, поэтому называется клинописью. Материалом для письма служили в основном глиняные таблички на которые текст выжимался специальной палочкой. Известны образцы клинописи, высеченные на камне. Начало дешифровки клинописи было положено немецким учителем Георгом Фридрихом Гротефельдом в 1802 г. Генетической связи с современными языками не обнаружено. --------------------------------------------- Образцы письменности Глиняные таблички Идеографическое письмо Клинопись Поврежденные таблички ------------------------------------------- Надписи на камне Вид Бехистунской надписи ------------------------------------------ Надписи на других материалах Гудеа из Лагаша Литературные произведения В начале III тыс. до н. э. литература народов передавалась устно, к этому периоду восходит часть шумерских эпических песен, дошедших до нас в записях XIX-XVIII вв. до н. э. (циклы о Энмеркаре, Лугальбанде, Гильгамеше и др.) Вероятно, к XXII в. до н. э. относится и аккадская эпическая поэма о Гильгамеше. С этого же времени получают поэтическое оформление некоторые официальные надписи Памятники старой вавилонской, а отчасти и шумерской, главным образом культовой, литературы переписывались вплоть до I в. до н. э. За небольшим исключением, вся литература народов древнего Двуречья — стихотворная. Литературные произведения народов Месопотамии представлены в основном мифами, сказками, песнями, религиозными, фольклорными и светскиим произведениями. --------------------------------- Светские произведения Среди остатков светской литературы вавилонян особое место занимает «Диалог господина и раба о смысле жизни», поразительно напоминающий вехозаветный Экклезиаст и древнеегипетскую «Беседу разочарованного со своей душой». Важное историко-литературное значение имеют сборники поучений, рисующие образ идеального правителя. О светской поэзии вавилонян мы можем судить только по коротким цитатам, вставкам в эпические поэмы и заглавиям произведений. «Диалог господина и раба о смысле жизни»