Напишите сочинение-размышление на тему "Что такое самопознание?"
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Напишите сочинение-размышление на тему "Что такое самопознание?"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для меня самопознание это когда ты так сказать познаёшь что-то о себе новое и интересное и не оставливаешся на этом тебе хочется познать всё больше о себе с самого детства мы начинаем познавать мир, природу , людей а также себя если человек не самопознаёт себя он не продвигается и не совершенствуется , но рано или поздно начинается период самопознавания и так в итоге мы понимаем что если бы не самопознавание то мы бы были примерно как 5-и летний ребенок.
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