Надо написать сочинение на тему по рассказу офицер запаса.

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Сочинение на патриотическую тему: Всенародный праздник – День памяти павших, День славы победителей. Нам, ученикам, нужно работать на ниве образования. Учиться добросовестно – тяжелая работа. Но без знаний мы не сможем найти свой путь в жизни. Независимой стране нужны специалисты высокого класса.Только так моя Родина сможет стать равной среди высокоразвитых европейских государств. Отчизну и мать не избирают. Возможно, именно поэтому эти два слова часто употребляются рядом.Ведь Отчизну мы тоже называем матерью. Каждый из нас под словом Отчизна воображает родные лица родителей, друзей, родных. И, защищая Отчизну, каждый защищает наидорогое. Для моей семьи 9 мая – не просто дата в календаре, а одно из наибольших праздников. Мой прадед погиб, защищая Отчизну.Его письма и похоронка бережно сохраняются в нашем жилье. Мама и бабушка даже ездили на его могилу куда-то под Псков. Мой дедушка – кадровый военный.Куда только не бросала его судьба! Вместе с бабушкой они объездили почти весь бывший Советский Союз. Моя мама и родилась на Камчатке. А мой папа – офицер запаса. После окончания авиационного института он два года служил авиационным техником и имеет звание старшего лейтенанта.