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Соленость вод тихого океана
География
Соленость вод тихого океана
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солёность вод Тихого океана-34,9‰
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