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Как из c2h6 получить c3h8?
Химия
Как из c2h6 получить c3h8?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C2H6+CH2=C3H8 вроде так))
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