Описание строения Камбия
Биология
Описание строения Камбия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Камбий состоит из живых клеток.Развитие клеток камбия происходит только весной и летом, приостанавливаясь зимой. Новая древесина, отложенная в течение одного года, образует слой, который и носит название годичного слоя.
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