Помогите решить, ребят...
Алгебра
Помогите решить, ребят...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что решить? Ты либо фото добавь либо сама напиши
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