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Найдите 3/7 части числа 7/15
Математика
Найдите 3/7 части числа 7/15
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Гость:
7/15 * 3/7 = 1/5 * 1/1 = 1/5
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