Черноморское побережье

Окружающий мир
Черноморское побережье
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Черноморское побережье России (Российская ривьера, Российские субтропики) включает в себя прибрежную полосу вКраснодарском крае от Адлера до Таманского полуострова и, в рамках законодательства России, южное и западное побережья Крымского полуострова от мыса Такиль доПерекопского перешейка. Крымское побережье, как и контролируемая Россией территория Крыма, является объектом территориальных разногласий с Украиной. Значительная часть побережья расположена в субтропической зоне разной степени увлажнения и на бо́льшей части своей протяжённости является курортной зоной.
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