Определите предпосылки Первой мировой войны

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Причины и повод Первой Мировой войны - Украинские земли в 1914 году - Международная социал-демократия в начале Первой Мировой войны - События 1917 – 1918 гг. Завершение войны. - Международные отношения в послевоенный период 2. Германская, Британская и Американская школы геополитики. - «Отцы-основатели» геополитики - Национальные школы в геополитике: Британская геополитическая школа, Американская геополитическая школа, Немецкая геополитическая школа 1. ПРИЧИНЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ (август 1914 — ноябрь 1918 гг. ) И ПРОБЛЕМЫ ПОСЛЕВОЕННОГО МИРНОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ Причины и повод Первой мировой войны Война велась между Тройственным союзом (Германия, Австро-Вен­грия, Италия) и Антантой (Россия, Англия, Франция) . В ходе войны к Тройственному союзу присоединилась Турция (1914 г. ) и Болгария (1915г.) , к Антанте — Италия (1915 г.) , Румыния (1916 г.) , США (1917 г.) . Причины войны: стремление всех стран к захвату новых территорий, разделу колоний и устранению конкурентов; стремление стран отвлечь внимание народа от внутренних проблем; каждая страна преследовала свою цель: Германия стремилась расширить свои владения и установить доминирование в мировой политике. Франция хотела вернуть обратно Эльзас и Лотарингию, а так же захватить Саарский угольный бассейн. Австро-Венгрия имела территориальные претензии к Сербии, Черногории, Румынии и России, а также стремилась подавить национально-освободительное движение. Англия стремилась уничтожить Германию, как своего основного соперника в торговли, а также забрать у Турции богатые нефтью земли. Италия стремилась расширить свое господство на Балканском полуострове. Россия хотела захватить Константинополь, проливы Босфор и Дарданеллы, а также остановить назревающую в России революцию. Поводом к войне стало убийство австро-венгерского эрцгерцога Франца Фердинанда и его жены сербским националистом Гаври­лой Принципом. Украинские земли в 1914 году Украина в планах воюющих стран занимала особое значение: ü Германия преследовала цель разгромить Россию, отторгнуть от нее Украину и присоединить ее к составу Великой Германской империи. Кроме нее присоединить Прибалтику, Белоруссию и Кавказ. ü Австро-Венгрия хотела сохранить свое господство над Галицией, Закарпатьем и Буковиной, а также присоединить Волынь и Подолье. ü Россия стремилась присоединить Западную Украину, и таким образом продвинуть свою границу к Карпатским горам. В итоге: украинцы, разделенные между империями, вынуждены были воевать друг с другом (в русской армии насчитывалось 3,5 млн. украинцев, а в австрийской 250 тыс.) . Международная социал-демократия в начале Первой Мировой войны В конце 19 в. у социал-демократов был наднациональный орган – 2-ой Интернационал. В 1917 году произошла Февральская революция. Изначально временное правительство пользовалось поддержкой народа, который ждал, что оно решит 2 главные проблемы России: конец войне и земельный вопрос. Но временное правительство объявило, что Россия будет вести войну до победы, так как до победы осталось несколько месяцев, получали американские кредиты, нельзя было нарушать договор, а также земельная реформа откладывалась до конца войны (опасались массового дезертирства) . Это были роковые известия.