Каким словом проверяется слово вешалка

Русский язык
Каким словом проверяется слово вешалка
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВЕшать, алк-суффикс по-моему
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