Каким словом проверяется слово вешалка
Русский язык
Каким словом проверяется слово вешалка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ВЕшать, алк-суффикс по-моему
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Что вставить 1.We like......the dishes a)wash b)washing c)to wash 2.Stop.... a)talk b)talking c)to talk 3.They are sure,I can..... competit...
Алгебра
Два велосипедиста выехали одновременно навстречу друг другу из городов А и В и вс??ретились через час. Каждый из них, прибыв в пункт назначения, пр...