Перевод текста People and their clothes

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Перевод текста People and their clothes
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
People and their clothes. - Люди и их одежда.
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