Как повлияли природа и климат аравии на занятия её населения
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Как повлияли природа и климат аравии на занятия её населения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Климат в Аравии был очень жарким, поэтому почти все население было кочевниками. Они занимались скотоводством, разводя коней, верблюдов и овец. Верблюд был главным животным у арабов. Его молоко заменяло воду в пустыне, из кожи делали обувь и седла, из шерсти войлок. Лишь на юге Аравийского полуострова занимались земледелием. Выращивали пщеницу, ячмень, маслины. Произрастали здесь алоэ и ладан, финиковая пальма.
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