Слова с окончанием а

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Слова с окончанием а
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет! Гора, река, корма, ёлка, безвозмездна.
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