Написать доклад на тему папоротники

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Написать доклад на тему папоротники
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Папоротник - одно из наиболее древних растений. Места обитания Папоротник широко распространен почти по всему миру. Встречается в пустынях, болотах, озерах, рисовых полях и солоноватых водах. Из-за условий среды мест обитания у папоротников выработались очень разные формы и возникло очень большое разнообразие. Размеры и строение Размеры папоротника различаются от древовидных форм, до крошечных растений длиной всего лишь в несколько миллиметров. Лист папоротника - вовсе не лист. Это - целая система ветвей, расположенных на одной плоскости, которая называется - плосковетка. Часть папоротников ядовиты. Наиболее токсичными в России являются представители рода Щитовник. Мифы и легенды В древности люди верили в волшебные свойства цветка папоротника, хотя папоротники не цветут. В Иванову ночь влюблённые ищут этот мифический цветок папоротника, веря, что он принесёт их паре вечное счастье. Так же мифический цветок папоротника знаменит тем, что открывает скрытые в земле клады.
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