Выпишите из текста имена сущест

Русский язык
Выпишите из текста имена сущест
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Фильм физика петя 1234680
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