Что делает оболочка в клетке

Биология
Что делает оболочка в клетке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клеточная оболочка обладает такими свойствами, которые позволяют  противостоять давлению воды внутри  клетки, и в то же время обладает  растяжимостью и способностью к росту.
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