Что делает оболочка в клетке
Биология
Что делает оболочка в клетке
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Клеточная оболочка обладает такими свойствами, которые позволяют противостоять давлению воды внутри клетки, и в то же время обладает растяжимостью и способностью к росту.
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