Помогите пожалуйста. даю 25 баллов. напишите решение. автоматмческое устройство о??уществило перекодировку инф. сообщения из 16-битовой кодировки в 8-битовую кодировку. после этого удалило половину сообщения. после этого инф. о...

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Помогите пожалуйста. даю 25 баллов. напишите решение. автоматмческое устройство о??уществило перекодировку инф. сообщения из 16-битовой кодировки в 8-битовую кодировку. после этого удалило половину сообщения. после этого инф. объём сообщения стал равен 2⁴ байт. сколько бит было в первоначальном сообщении. 1)64 2)128 3)256 4)512 зараннее спасибо)

Автор: Гость