Помогите пожалуйста. даю 25 баллов. напишите решение. автоматмческое устройство о??уществило перекодировку инф. сообщения из 16-битовой кодировки в 8-битовую кодировку. после этого удалило половину сообщения. после этого инф. о...
Информатика
Помогите пожалуйста. даю 25 баллов. напишите решение. автоматмческое устройство о??уществило перекодировку инф. сообщения из 16-битовой кодировки в 8-битовую кодировку. после этого удалило половину сообщения. после этого инф. объём сообщения стал равен 2⁴ байт. сколько бит было в первоначальном сообщении. 1)64 2)128 3)256 4)512 зараннее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2⁴ = 2 × 2 × 2 × 2 = 16 байт - объем сообщения после уменьшения 2) 16 байт × 2 = 32 байт певоначальный объем после перекодировки 3) 32 × 2 = 64 байта объем в кодировке 16 битовой Ответ: 64 байт - 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика