Помогите пожалуйста. даю 25 баллов. напишите решение. автоматмческое устройство о??уществило перекодировку инф. сообщения из 16-битовой кодировки в 8-битовую кодировку. после этого удалило половину сообщения. после этого инф. о...

Информатика
Помогите пожалуйста. даю 25 баллов. напишите решение. автоматмческое устройство о??уществило перекодировку инф. сообщения из 16-битовой кодировки в 8-битовую кодировку. после этого удалило половину сообщения. после этого инф. объём сообщения стал равен 2⁴ байт. сколько бит было в первоначальном сообщении. 1)64 2)128 3)256 4)512 зараннее спасибо)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 2⁴ = 2  × 2 × 2 × 2 = 16 байт - объем сообщения после уменьшения 2) 16 байт × 2 = 32 байт певоначальный объем после перекодировки 3) 32 × 2 = 64 байта объем в кодировке 16 битовой Ответ: 64 байт - 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Чем отличаются ПЛАНЕТА И ЗВЕЗДА сходства и различия. Помогите пожалуйста
Ответить
Алгебра
В двух корзинах были грибы , всего 84. Во второй корзине лежало 40% грибов первой корзины.
Ответить
Математика
Скобка 2,2 минус 1,6 скобка умножить на 5 восьмых дробная черта 0,9 разделить скобка 2,1 плюс 1,4
Ответить
Русский язык
Около изгороди раздается свист птички. определить падежи существительных
Ответить
Русский язык
Из первого и второго предложения выпишите слова, в которых все соглазные-звонкие ??вуки.Произведите фонетичческий разбор одного из них1)Среди этой ...
Ответить