Чем отличаются ПЛАНЕТА И ЗВЕЗДА сходства и различия. Помогите пожалуйста
Окружающий мир
Чем отличаются ПЛАНЕТА И ЗВЕЗДА сходства и различия. Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сходства - они все в виде шара Различия - планета застывшая "фигура" и звезда горячая планета
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