Ребят, очень надеюсь на вас. Помогите пожалуйста.

Русский язык
Ребят, очень надеюсь на вас. Помогите пожалуйста.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Абитуриент. 2. Инвентарь. 3. Либерал. 4. Интеллигент. 5. Конгресс. 6. Пессимизм.  7. Канонада. 8. Пропаганда. 9. Террор. 10. Ветчина. 11. Витрина. 12. Изоляция.
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