Ребят, очень надеюсь на вас. Помогите пожалуйста.
Русский язык
Ребят, очень надеюсь на вас. Помогите пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Абитуриент. 2. Инвентарь. 3. Либерал. 4. Интеллигент. 5. Конгресс. 6. Пессимизм. 7. Канонада. 8. Пропаганда. 9. Террор. 10. Ветчина. 11. Витрина. 12. Изоляция.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
СРОЧНОООООООООООООООО. Отметьте точками на коородинатной прямой числа а)0,4 б)1,2 в)0,85 СРОЧНО РЕШИТЕ ААА
Алгебра
На туристическую базу приехали 100 туристов. из 10 человек не знали не русского,ни казахского из них 75 человек говорили на русском языке , и 83 го...