1 труба пропускает на 2 литра воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды ?? минуту пропускает вторая труба, если резервуар объёмом 130 литров она заполняет на 4 минуты быстрее, чем первая труба заполняет резервуар об...

Алгебра
1 труба пропускает на 2 литра воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды ?? минуту пропускает вторая труба, если резервуар объёмом 130 литров она заполняет на 4 минуты быстрее, чем первая труба заполняет резервуар объёмом 136 литров?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из условия 130/(х-2)-136/х=4  Х-скорость 2 трубы Х-2 скорость 1 трубы Х=8,5 л/мин  Х2=6,5 л/мин
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