1 труба пропускает на 2 литра воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды ?? минуту пропускает вторая труба, если резервуар объёмом 130 литров она заполняет на 4 минуты быстрее, чем первая труба заполняет резервуар об...

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1 труба пропускает на 2 литра воды в минуту меньше, чем вторая. Сколько литров воды ?? минуту пропускает вторая труба, если резервуар объёмом 130 литров она заполняет на 4 минуты быстрее, чем первая труба заполняет резервуар объёмом 136 литров?

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