Что длеют нашу планету неповторимой

Гость: Гость:

Жизнь на ней на других планетах не жизни, нет воздуха, атмосферы были, конечно планеты с водой(Марс если не ошибаюсь) на нашей планете есть вода, живые организмы. взаимнодействующие между собой, есть растения, вырабатывающие кислород, для поддержания эихни можно отвечать опираясь чисто на логику