Что длеют нашу планету неповторимой
География
Что длеют нашу планету неповторимой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жизнь на ней на других планетах не жизни, нет воздуха, атмосферы были, конечно планеты с водой(Марс если не ошибаюсь) на нашей планете есть вода, живые организмы. взаимнодействующие между собой, есть растения, вырабатывающие кислород, для поддержания эихни можно отвечать опираясь чисто на логику
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