-4x^2+7x+2=0 решите уравнение

Алгебра
-4x^2+7x+2=0 решите уравнение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ ответ ответ ответ ответ ответ
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
(9,2+27.25):54*(18.12-9.88):927*2.5= Амалдап орындап беріндерші өтінем срочно
Ответить
Математика
Сколько раз можно вычесть 4из 12?Сделай соответсвующие записи.
Ответить
География
Составьте название страны из букв р,ц,г,е,я,и
Ответить
Окружающий мир
Придумай скороговорку.
Ответить
Окружающий мир
Как называлось первое Европейское поселение в Австралии?
Ответить