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(4x+3)-(8-4x)+(5x+6)=8
Алгебра
(4x+3)-(8-4x)+(5x+6)=8
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4x+3)-(8-4x)+(5x+6)=8 4x+3-8+4x+5x+6=8 13x=8-1 13x=7:13 x=7/13
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