-5(1-n)=????????? Напишите ответ
Математика
-5(1-n)=????????? Напишите ответ
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-5(1-n)= -5+5n Перемножить надо.
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