Составьте предложения, в которых данные слова будут выступать как существительные и наречия. К каждому слову по два предложения. Слова:впервые, сначала, вначале, наверх, вглубь, вдали, навстречу, назло, наконец.
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Составьте предложения, в которых данные слова будут выступать как существительные и наречия. К каждому слову по два предложения. Слова:впервые, сначала, вначале, наверх, вглубь, вдали, навстречу, назло, наконец.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Впервые меня поставили в угол ,это очень обидно.Вначале я вел себя хорошо .а потом начал вести плохо .мама сказала идти мне наверх.вглубь подушки уперсяя и заплакал.вдали видно было что там птицы щебечут .я бы побежал им на встречу но назло вот это случилось со мной. наконец мое наказание закончилось
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